Dispositivo o rete senza fili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo o rete senza fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WIRELESS

Significato/Curiosita : Dispositivo o rete senza fili

Wireless (dall'inglese senza fili) è un termine utilizzato in informatica e telecomunicazioni per indicare una comunicazione tra dispositivi elettronici che...

wireless (dall'inglese senza fili) è un termine utilizzato in informatica e telecomunicazioni per indicare una comunicazione tra dispositivi elettronici...

