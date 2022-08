Disporre in fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disporre in fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLINEARE

Significato/Curiosita : Disporre in fila

All'inserimento in area per cercare la conclusione a rete; un concetto, questo ultimo, ereditato dal suo mentore galeone. solitamente preferisce disporre in campo...

Questi si possono aggiungere gesti fatti con gli oggetti, per esempio allineare alla stessa altezza i dorsi della mano di carte (nessuna briscola), far... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

