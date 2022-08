Costruiscono nidi dal sofisticato microclima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruiscono nidi dal sofisticato microclima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMITI

Significato/Curiosita : Costruiscono nidi dal sofisticato microclima

Disambiguazione – "termite" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi termite (disambigua). gli isotteri o tèrmiti (isoptera brullé, 1832)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Si costruiscono con parole; costruiscono in scala ridotta; Lo costruiscono le api; Volatili che non costruiscono nidi; Insetto che costruisce giganteschi nidi ; Aracnidi e crostacei; Volatili che non costruiscono nidi ; nidi ficano in luoghi inaccessibili; Ricercano sofisticato li sigla; sofisticato , non grezzo; Combattono i sofisticato ri;