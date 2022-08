Cosa assurda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosa assurda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NONSENSO

Significato/Curiosita : Cosa assurda

Dell'esatta linea di demarcazione tra il sensuale e l'erotico; è una cosa assurda; io posso solo ammirare, ma non emulare, l'occhio di chi mette in posa...

Ad uno scherzo: il nonsenso suscita l'ilarità perché non ha senso, mentre lo scherzo perché ha un senso particolare. il nonsenso è un genere parassita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con cosa; assurda; Qualcosa che prima non c era o non si conosceva; Qualcosa di tangibile e reale; Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa ; Trascinarsi dietro qualcosa ; È assurda se si vuole troppo; assurda esagerazione; Cerca nelle Definizioni