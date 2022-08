Città pugliese famosa per il Carnevale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città pugliese famosa per il Carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUTIGNANO

Significato/Curiosita : Citta pugliese famosa per il carnevale

Monte calvo. il territorio collinare pugliese è suddiviso tra le murge e le serre salentine. la murgia (o le murge), è una subregione pugliese molto estesa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi putignano (disambigua). putignano (putignàne in dialetto barese) è un comune italiano di 26 500 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

