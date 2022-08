Città abruzzese i cui abitanti sono detti teatini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città abruzzese i cui abitanti sono detti teatini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Chieti (ascolta[·info] chjïétë o chjìtë in abruzzese) è un comune italiano di 48 612 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in abruzzo. divisa tra...

Centro italia. la città è divisa in due centri principali, chieti alta e chieti scalo. chieti alta è il nucleo più antico della città e comprende il centro...