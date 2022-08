Ha circolato in Grecia fino a marzo 2002 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha circolato in Grecia fino a marzo 2002. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DRACMA

Significato/Curiosita : Ha circolato in grecia fino a marzo 2002

Consiste in un tour per i paesi della grecìa salentina e per altri comuni del salento, che si conclude con il concertone finale a melpignano che dura fino alle...

dracma greca (e daµ) era il nome della valuta della grecia, prima dell'introduzione dell'euro. prende il nome dalla dracma, l'antica unità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con circolato; grecia; fino; marzo; 2002; Una via circolato ria; Perdita dei sensi di origine cardiocircolato ria; Ci sono quelli circolato ri e quelli scheletrici; Nel sistema circolato rio può essere bianco e rosso; Relativo alla grecia ; Il tempio simbolo della grecia ; Era il ceto popolare nell antica grecia ; Il Burraco in grecia ; Che ha mangiato fino a soddisfare completamente la fame; I Signori di Forlì fino al 1500; Nazione europea divisa in due parti fino al 1989; Cetaceo simile a un delfino bianco; Il segno dello Zodiaco fra marzo e aprile; Morte di Cesare: __ di marzo ; In Australia cadono tra marzo e giugno; Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944; Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002 ; Romanzo __, libro di Giancarlo De Cataldo del 2002 ; Scrittore ungherese Nobel per la letteratura 2002 : __ Kertész; Dal 2002 , gioco TV Rai con la Ghigliottina: L __; Cerca nelle Definizioni