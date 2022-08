Le ciabatte che fanno flip flop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ciabatte che fanno flip flop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFRADITO

Significato/Curiosita : Le ciabatte che fanno flip flop

Sandali infradito esistono da migliaia di anni, con testimonianze storiche risalenti all'antico egitto, ca. 4.000 a.c. ad esempio un paio di infradito in papiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Un brand molto famoso di ciabatte da mare; Sono uguali nelle ciabatte ; Scarpe, stivali, ciabatte , sandali..; fanno della via una villa; I bambini la fanno per vedere a chi tocca; fanno luce e fumo; fanno comodo per dare il resto; Interruzione nel flip per; Il più famoso della tv si chiamava flip per; Blocca il flip per; Interruzione del flip per; Un clamoroso flop ; Sostituirono i flop py disk; Nello sport, un acquisto che si rivela un flop ; Le estremità del flop