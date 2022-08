Chi subisce un furto la sporge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi subisce un furto la sporge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENUNCIA

Costituiscono la copertina viene chiamato piatto. i piatti hanno dimensioni leggermente più ampie rispetto al corpo del volume. la parte che sporge oltre il...

Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge. la denuncia può essere presentata in forma...

Altre definizioni con subisce; furto; sporge; C è chi li subisce per evitare scandali; Li denuncia chi li subisce ; La subisce chi viene preso in giro; Lo subisce un rimorchio; Possibile aggravante del furto ; Si usano come antifurto ; Teme gli antifurto ; È dedito al furto ; La cresta che sporge dall anca; sporge dalla padella; Le sue sporge nze sono le anche; sporge dal tetto; Cerca nelle Definizioni