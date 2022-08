Charles che cantava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Charles che cantava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRENET

Significato/Curiosita : Charles che cantava

Fischiare la canzone che la madre gli cantava da piccolo, e che ora sta cantando ai piani di sotto, facendosi così sentire dal padre, che accorre in tempo...

Louis charles auguste claude trenet /al t'n/ (narbona, 18 maggio 1913 – créteil, 19 febbraio 2001) è stato un cantautore e paroliere francese. trascorse... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con charles; cantava; L uccello marino decantato da charles Baudelaire; charles chansonnier; Il charles che lanciò Ed io tra di voi; charles , famoso chansonnier; Il gruppo che cantava Only you: The __; Il gruppo che cantava www.mipiacitu; cantava no quel bambino che giocava in un cortile; Jovanotti cantava quello del mondo; Cerca nelle Definizioni