Cavoli che somigliano ad alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavoli che somigliano ad alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BROCCOLI

Altre definizioni con cavoli; somigliano; alberi; Le stanze di cui si occupano Scavoli ni e Berloni; Non è il caso di prepararla con i cavoli ; Vende cavoli e zucchine; L animale... che si cerca di salvare con i cavoli ; Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono; Rassomigliano alle rane; somigliano a bavette e trenette; Assomigliano ai daini; alberi detti anche alni; O + alberi di Golden + E; Boschi di alberi di grossi agrumi arancioni; Uno sdentato che vive sugli alberi ; Cerca nelle Definizioni