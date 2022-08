Capofamiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capofamiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Capofamiglia

Concetto di capofamiglia. il contribuente che utilizza lo status di capofamiglia ha diritto di utilizzare le aliquote fiscali di capofamiglia, che prevedono...

patriarca – in antropologia, colui che detiene l'autorità in una famiglia patriarcale importante o in un gruppo altrettanto di livello patriarca – nell'ebraismo...