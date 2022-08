Un cambiamento che riguarda il meteo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cambiamento che riguarda il meteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLIMATICO

Significato/Curiosita : Un cambiamento che riguarda il meteo

1995: un maggio particolare

Report sui cambiamenti climatici del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (ipcc), "il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile"

