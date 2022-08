Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RANFOTECA

Significato/Curiosita : Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli

Piccoli recano alcuni denti mascellari che, in seguito, degenerano per dare posto ad un astuccio corneo simile ad un becco d'anatra. i cetacei sono anch'essi...

Chiamata "ranfoteca". tra la superficie dura e l'osso interno si trova uno strato contenente vasi sanguigni e terminazioni nervose. la ranfoteca comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

