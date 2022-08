Arma a canna lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma a canna lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUCILE

Significato/Curiosita : Arma a canna lunga

Voce principale: arma da fuoco. un'arma a canna liscia è una arma da fuoco che presenta una canna senza canna rigata, ovvero una canna cilindrica totalmente...

Avancarica bullpup fucile a canne mozze fucile d'assalto fucile da battaglia fucile da caccia fucile di ordinanza fucile mitragliatore fucile d'assalto retrocarica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con arma; canna; lunga; Farma co sedativo ipnotico; Sorvegliato da un reparto arma to o da un gruppo di vigilanza; arma da pedana; Era l arma di Guglielmo Tell; Svolge e riavvolge il filo nella canna da pesca; Convoglia l aria scura del camino: canna __; Zucchero di canna e di barbabietola; Nome comune del genere di piante della canna bis; Figura circolare dalla forma allunga ta; Un concorrente di Coop ed Esselunga ; Lo allunga chi ha fretta; lunga trasmissione TV a scopi benefici; Cerca nelle Definizioni