Anagramma di politica, che ha a che fare coi libri - Cruciverba

Anagramma di politica, che ha a che fare coi libri.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITOLI

Significato/Curiosita : Anagramma di politica, che ha a che fare coi libri

Sull'economia politica, arrivando così a elaborare la sua teoria economica che avrebbe dovuto essere esposta ne il capitale, di cui marx riuscì a pubblicare...

A un seggio nel coro, e "hanno voce in capitolo" nelle loro riunioni (che vengono chiamate anch'esse "capitoli"). ^ vedi: glossario delle frasi fatte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

