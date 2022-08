All ONU non tutti la riconoscono come Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All ONU non tutti la riconoscono come Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALESTINA

Significato/Curiosita : All onu non tutti la riconoscono come stato

Paesi membri dell'onu che non riconoscono la cina e dalla santa sede. repubblica popolare di doneck: riconosciuto da 3 paesi membri dell'onu (russia, siria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palestina (disambigua). con il nome palestina (in greco: paast, palaistíne; in latino: palaestina;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

