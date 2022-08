Aggiungere denaro in un conto corrente bancario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiungere denaro in un conto corrente bancario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERSARE

Significato/Curiosita : Aggiungere denaro in un conto corrente bancario

Sistematico del deposito e del trasferimento di denaro, nonché della concessione di prestiti. arcaico o quasi bancario iniziato tra l'ultima parte del 4° millennio...

Iris versari (poggio di san benedetto in alpe, 12 dicembre 1922 – ca' cornio di tredozio, 18 agosto 1944) è stata una partigiana italiana. fu decorata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

