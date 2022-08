Una letale miscela incendiaria ad uso militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una letale miscela incendiaria ad uso militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPALM

Significato/Curiosita : Una letale miscela incendiaria ad uso militare

Granata incendiaria improvvisata è la bomba molotov. le granate fumogene sono granate che nel loro funzionamento mediante la combustione di miscele piriche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napalm (disambigua). il napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napalm (disambigua). il napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con letale; miscela; incendiaria; militare; Rovinosa, letale , nefasta; Quella russa può essere letale ; letale , mortale; Il regista di Arma letale ; miscela di spezie tipica della cucina etiope; Particolare miscela omogenea liquida; miscela schiumosa; miscela usata per sigillare le buste; Bottiglia incendiaria lanciata per protesta; Funicella incendiaria ; Una miscela incendiaria ; Miscela incendiaria utilizzata per saldare; Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare ; Politico e militare siceliota; Unità militare dell antica Roma; Antico militare giapponese;