Tipo di ponte come il Golden gate di San Francisco - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SOSPESO

Significato/Curiosita : Tipo di ponte come il golden gate di san francisco

il golden gate bridge è un ponte sospeso che sovrasta il golden gate, stretto che mette in comunicazione l'oceano pacifico con la baia di san francisco...

^ sospeso conquista il disco d'oro, su italia in musica. ^ sospeso, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

