Il timbro sul biglietto del treno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il timbro sul biglietto del treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il timbro sul biglietto del treno

Passa il libro al negoziante, cade un biglietto ferroviario per lisbona, che lui raccoglie. il treno parte dopo 15 minuti: raimund riprende il libro e...

La convalida incrociata (cross-validation in inglese) è una tecnica statistica utilizzabile in presenza di una buona numerosità del campione osservato...