Il tempio simbolo della Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tempio simbolo della Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTENONE

Del tempio di nettuno. il tempio di atena, dea dell’artigianato e della guerra, edificato intorno al 500 a.c., era in precedenza noto come tempio di cerere...

Nashville, vedi partenone (nashville). coordinate: 37°58'17.5n 23°43'35.76e / 37.971527°n 23.726601°e37.971527; 23.726601 il partenone (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

