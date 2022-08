Il suo teorema parla di cateti e di ipotenusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo teorema parla di cateti e di ipotenusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PITAGORA

Significato/Curiosita : Il suo teorema parla di cateti e di ipotenusa

Come cateti l'altezza della piramide uguale a 146,6 m e con il lato di base di 230,38 m e quindi, altro cateto, il semilato di 115,19 m, applicando il teorema...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pitagora (disambigua). pitagora (in greco antico: paa, pythagóras; samo, tra il 580 a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con teorema; parla; cateti; ipotenusa; teorema che non richiede dimostrazione; Enunciò il teorema sulle parallele; Chi l ha Scritto: teorema ; È noto il suo teorema sulle parallele; Si porta all orecchio parla ndo al telefono fisso; parla re contro i propri__; parla re del più e del__; Li fa parla re il medium; Il lato con i cateti ; Congiunge i cateti del triangolo; Con l ipotenusa formano il triangolo rettangolo; L angolo opposto all ipotenusa ; Li tocca l ipotenusa ; Fanno angolo con I ipotenusa ; Cerca nelle Definizioni