Si sta preparando alla vita religiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sta preparando alla vita religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOVIZIO

Significato/Curiosita : Si sta preparando alla vita religiosa

Barca, egli rischia seriamente la vita gettandosi in acqua per salvare una rondine che sta per annegare. benché si comporti spesso da delinquente, con...

Del buddhismo theravada denomina l'ordinazione a samanera, o monaco o novizio. rito di iniziazione altri progetti wikiquote wikizionario wikimedia commons... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con preparando; alla; vita; religiosa; Sta preparando la tesi; Cade colpito da una palla ; Territorio legato alla terraferma da un solo lato; Emettere volontariamente aria dalla bocca; Riferito alla dinamica del suono; Pani rotondi non lievita ti tipici della Lunigiana; Duplice... come la vita degli 007; Privi di vita o di sensi, anche stanchissimi; Frutto rosso ricco di vita mina C; Molto religiosa ; Associazione religiosa dell antica Grecia; La regola religiosa dell induismo; Ricorrenza religiosa ma anche civile; Cerca nelle Definizioni