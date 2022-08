La sostanza che in una reazione acquista elettroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sostanza che in una reazione acquista elettroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSSIDANTE

Significato/Curiosita : La sostanza che in una reazione acquista elettroni

In genere dovuta a un'acquisizione di elettroni da parte della specie. la specie chimica che acquista elettroni è detta "ossidante". quindi le semireazioni...

Numero di ossidazione di una specie ossidante diminuisce. viene detta ossidazione l'azione della specie ossidante su un'altra specie, e quest'ultima,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con sostanza; reazione; acquista; elettroni; Una sostanza semisolida; La... sostanza del cervello; Dolce coperto da sostanza viscosa e zuccherosa; sostanza stimolante nella Red Bull; reazione clamorosa; Dice Newton: a ogni __ corrisponde una reazione ; Ricreazione , svago; Il suo generatore sfrutta la reazione nucleare; Si acquista per usare l autostrada in Svizzera; Negozio dove si acquista , si mangia, si ascolta musica..; Portoghese acquista to dalla Juventus nel 2018; acquista re titoli finanziari; Studia l applicazione dell elettroni ca agli aerei e ai missili; Un dispositivo elettroni co nella rete informatica; Le mail che infestano la posta elettroni ca; Un testo elettroni co; Cerca nelle Definizioni