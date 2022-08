Sfera decorativa di lana o altri filati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfera decorativa di lana o altri filati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POMPON

Significato/Curiosita : Sfera decorativa di lana o altri filati

Stesura di cartoni rovesciati rispetto al risultato finale, la limitazione della gamma cromatica rispetto alle tinture disponibili dei filati e il dover...

Un pompon è una pallina decorativa in fibra tessile, formata da fili di uguale lunghezza disposti a partire dal centro della pallina in direzione radiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con sfera; decorativa; lana; altri; filati; Simbolo dell atmosfera tecnica assoluta; Azione abrasiva di agenti naturali sulla litosfera ; Atmosfera poetica; sfera per giocare; Spirale decorativa su colonne o legni; Tecnica decorativa degli ebanisti; Fascia decorativa sulla facciata di certi edifici; La panna spesso decorativa ; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963; La diga friulana della tragedia del 1963; Soap opera venezuelana con Grecia Colmenares; Berretto di lana ... da diavoli; Night d altri tempi; Volume di un opera a stampa d altri tempi; Lo dimostra chi rispetta gli altri in una comunità; In gergo legale, così è il bene venduto ad altri ; Funzionano meglio se affilati ; Tecnica di cottura di cibi infilati su spuntoni; Laboratori che producono anche rosette e sfilati ni; Pezzi di carne e verdure infilati negli stecchini; Cerca nelle Definizioni