La regione canadese in cui si trova Montréal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione canadese in cui si trova Montréal.

Soluzione 6 lettere : QUEBEC

Significato/Curiosita : La regione canadese in cui si trova montreal

Disambiguazione – "montreal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi montreal (disambigua). montréal (afi: /m~eal/), in inglese montreal (/mntri'l/)...

Stai cercando la colonia della corona britannica, vedi provincia del quebec. il québec (pron. /ke'bk/) è una provincia del canada, la seconda per popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

