Pubblicità che non mostra il prodotto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblicità che non mostra il prodotto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEASER

Significato/Curiosita : Pubblicita che non mostra il prodotto ing

Sono gestiti sia da società statali, sia da aziende private che dipendono dalla pubblicità, dall'abbonamento e da altri ricavi relativi alle vendite. la...

Il teaser (dall'inglese to tease, stuzzicare) è di solito una campagna pubblicitaria preliminare, di forte impatto, che cerca di suscitare nel pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

