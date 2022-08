Privo di forma definita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di forma definita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Privo di forma definita

Direzione e la cinematografia; molti critici l'hanno definita una delle migliori serie televisive di tutti i tempi e alcuni la ritengono perfino superiore...

Solido amorfo è un solido in cui non c'è ordine a lungo raggio nelle posizioni degli atomi o delle molecole che lo costituiscono. lo stato amorfo, in qualche...