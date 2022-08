Si porta all orecchio parlando al telefono fisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porta all orecchio parlando al telefono fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORNETTA

Significato/Curiosita : Si porta all orecchio parlando al telefono fisso

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi telefono (disambigua). il telefono (dal greco antico: te-, tele-, «lontano» e f, phon,...

Significati, vedi cornetta (disambigua). la cornetta è uno strumento simile alla tromba. non deve essere confuso con il medievale cornetto. strumento standard... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con porta; orecchio; parlando; telefono; fisso; Riporta re ai valori di base, all inizio; Permette agli animali di sopporta re il freddo; Si apporta per migliorare; Di persona che ostenta una vanitosa importa nza; Fa dolere l orecchio ; Vale orecchio ; Dotati di... orecchio ; Percepita con l orecchio ; Si allena parlando una lingua da imparare; Si misurano parlando ; Lo diceva Cicerone parlando di sé; Si prendono solo parlando ; Squilla nel telefono ; Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono ; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Quella del telefono si avvicina all orecchio; Prefisso che vale metà; Prefisso per sacro; Suffisso che indica malattie; Il suo comparto è sia mobile che fisso ; Cerca nelle Definizioni