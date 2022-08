Pista accanto ad alcune strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pista accanto ad alcune strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CICLABILE

Significato/Curiosita : Pista accanto ad alcune strade

Recinto dove vengono tenute alcune renne (per la precisione sette esemplari, alcuni importati e altri nati in loco). accanto all'arrivo della cabinovia...

ciclabili (come accade ad esempio in alcuni paesi del nord europa). quantomeno in italia, non va confusa la pista ciclabile con la corsia ciclabile,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

