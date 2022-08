Perturbazione atmosferica di grandi dimensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perturbazione atmosferica di grandi dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CICLONE

Significato/Curiosita : Perturbazione atmosferica di grandi dimensioni

Umidità atmosferica, pressione atmosferica, radiazione solare, vento), attraverso l'uso di osservazioni e misurazioni dirette e indirette a mezzo di stazioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciclone (disambigua). in meteorologia il termine ciclone indica una zona atmosferica di bassa pressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

