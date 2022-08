Il percorso professionale di una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il percorso professionale di una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRIERA

Significato/Curiosita : Il percorso professionale di una persona

Secondaria di secondo grado in italia. l'istituto professionale in italia è una scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, di durata quinquennale...

Comunemente di "fare carriera" intendendo un aumento di retribuzione e livello di inquadramento aziendale. il termine carriera viene utilizzato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

