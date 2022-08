Per i latini era meglio che scarseggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i latini era meglio che scarseggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABBONDARE

Significato/Curiosita : Per i latini era meglio che scarseggiare

Deficere è una locuzione latina di incerta origine che, tradotta in italiano, significa: meglio abbondare che scarseggiare. l'espressione è di uso comune...

Latina di incerta origine che, tradotta in italiano, significa: meglio abbondare che scarseggiare. l'espressione è di uso comune nel linguaggio quotidiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

