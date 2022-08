Lo si fa in montagna impugnando le racchette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa in montagna impugnando le racchette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIARE

Significato/Curiosita : Lo si fa in montagna impugnando le racchette

Disambiguazione – "sciare" rimanda qui. se stai cercando la rivista, vedi sciare (rivista). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

