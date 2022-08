Molluschi simili alle vongole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi simili alle vongole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARSELLE

Significato/Curiosita : Molluschi simili alle vongole

2005ª ed., milano, il castello, 2005, isbn 88-8039-449-5. spaghetti alle vongole altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini...

Donax trunculus, conosciuto comunemente col nome di arsella o tellina sebbene non appartenga al genere omonimo, è un mollusco bivalve della famiglia donacidae... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con molluschi; simili; alle; vongole; Attrezzo per la pesca di molluschi ; Arto di molluschi e celenterati; Lo sono i molluschi con due conchiglie; I molluschi con lo champagne; simili ... al primo alimento; Massimili ano __, allenatore; Carnivori simili ai castori; Due persone molto simili : dello stesso __; È un galle tto castrato; Si dà alle lettere in arrivo; L albergo con i parcheggi davanti alle camere; Chi li alle va li tosa; Le vongole per la pasta; Genuine e autentiche... come vongole ; Molluschi marini simili alle vongole ; Le hanno ostriche e vongole ; Cerca nelle Definizioni