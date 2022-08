Si mobilita per una causa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mobilita per una causa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATTIVISTA

Significato/Curiosita : Si mobilita per una causa

Risultino iscritti nelle liste di mobilità. la legge n. 92/2012 ha previsto il graduale abbandono dell'indennità di mobilità. dal 1º gennaio 2017 essa è sostituita...

Anche come sinonimo di protesta o dissenso. i termini "attivismo" e "attivista" vengono rispettivamente dal francese activisme e activiste e furono coniati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con mobilita; causa; Inattivo, non mobilita to; Convocare, mobilita re chiamare a __; Una causa dei movimenti franosi in montagna; Ispessimento della cute nasale che causa deformità; causa forti crisi nei tossicodipendenti; Piccolo errore causa to da distrazione; Cerca nelle Definizioni