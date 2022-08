Un metallo così non si ossida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo così non si ossida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOBILE

Significato/Curiosita : Un metallo cosi non si ossida

Field-effect transistor, ovvero transistore a semiconduttore di ossido di metallo a effetto di campo), scritto anche mos-fet o mos fet e spesso conosciuto...

nobile. una volta tornato in italia, nobile fu promosso da mussolini a maggior generale del genio aeronautico.[senza fonte] sempre nel 1926, nobile istituì...

