Lavorato come il riso bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorato come il riso bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAFFINATO

Significato/Curiosita : Lavorato come il riso bianco

Sia lavorato sia non lavorato, cioè con o senza crusca. il riso glutinoso lavorato è bianco e completamente opaco (a differenza delle varietà di riso non...

Tipicamente brasiliano, a base di cachaça, limetta, acqua, zucchero di canna raffinato e ghiaccio. in brasile è servita nella maggior parte dei ristoranti e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con lavorato; come; riso; bianco; La previdenza... che assiste i lavorato ri; Così si può chiamare un lavorato re freelance; Il cioccolato siciliano lavorato a freddo; Tra i diritti dei lavorato ri; Tipo di ponte come il Golden gate di San Francisco; Duplice... come la vita degli 007; Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre; Così sono detti i beni come l oro e il dollaro; riso parzialmente precotto; Il riso degli Inglesi; Vi apparve Gesù riso rto a due discepoli; Piatto della cucina spagnola a base di riso ; Mettere nero su bianco ; Il bianco sulle onde; È bianco nei momenti d intensa tensione e emozione; Fornisce un legno bianco ; Cerca nelle Definizioni