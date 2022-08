Importante centro culturale a nord della Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante centro culturale a nord della Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASILEA

Significato/Curiosita : Importante centro culturale a nord della svizzera

L'aare a nord. poco sopra, all'estremità nord-occidentale della svizzera, si trova la città di basilea che giace sul bassopiano renano. in svizzera svettano...

Vedi basilea (disambigua). basilea (afi: /bazi'la/; in tedesco e ufficialmente basel ['bazl]; in francese bâle [bl]; in romancio: basilea) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

