Impadronirsi di un mezzo e mutarne la destinazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impadronirsi di un mezzo e mutarne la destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIROTTARE

Significato/Curiosita : Impadronirsi di un mezzo e mutarne la destinazione

Crociata, che bonifacio di monferrato, comandante della crociata, decise di dirottare verso il saccheggio e la presa di costantinopoli. per la città e per l'impero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

impadronirsi indebitamente; impadronirsi con la forza di un trono; In mezzo all agrumeto; In mezzo all impianto; Tolte di mezzo ; Il mezzo di trasporto col trolley; Famosa nave che non arrivò a destinazione ; Percorso tra la partenza e la destinazione ; destinazione di una lettera postale; Gianluca che cantava destinazione paradiso;