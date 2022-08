Grande dipinto murario tipico del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande dipinto murario tipico del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFRESCO

Significato/Curiosita : Grande dipinto murario tipico del passato

Episodio della giovinezza. costumi del secolo xiv, meglio noto come il bacio, è un dipinto a olio su tela (112×88 cm) del pittore italiano francesco hayez...

Dizionario «affresco» wikiversità contiene risorse su affresco wikimedia commons contiene immagini o altri file su affresco (en) affresco, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

