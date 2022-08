Gioco tipico basco evoluzione della palla a muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco tipico basco evoluzione della palla a muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PELOTA

Significato/Curiosita : Gioco tipico basco evoluzione della palla a muro

La palla basca (pilota in basco e catalano, pelota in castigliano e pelote in francese) è uno sport sferistico originario del paese basco e derivato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con gioco; tipico; basco; evoluzione; della; palla; muro; Antagonisti dei ladri in un gioco da bambini; Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara; __ On-Line, distributore del videogioco Half-Life; Un seme delle carte da gioco napoletane; tipico supporto per la cottura al barbecue; Il torrente tipico dell Italia meridionale; tipico arco gotico; tipico ristorante rustico italiano; Fiume francese del Paese basco ; Lo sport basco della palla contro il muro; Tipico gioco basco ; Gioco basco ; Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni; Il diario online in continua evoluzione ; _Ray disc, l evoluzione del DVD; Il rococò ne è stato un evoluzione ; Il Jim della biografia Nessuno uscirà vivo di qui; Una capitale europea della cultura 2019; Pani rotondi non lievitati tipici della Lunigiana; Il tempio simbolo della Grecia; Cade colpito da una palla ; La spalla detrattore; Zeus gli donò il palla dio; Nume romano figlio di Mercurio e padre di palla nte; Lascia un segno sul muro ; Solerte, premuro so; Può finire al muro ; Un muro a prova d acqua; Cerca nelle Definizioni