Giocattolo dotato di manico che ruota al vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giocattolo dotato di manico che ruota al vento.



Soluzione 9 lettere : GIRANDOLA

Significato/Curiosita : Giocattolo dotato di manico che ruota al vento

Termine una serie di esperienze con la loro galleria del vento, stabilirono che un'elica non è in realtà altro che un'ala che ruota anziché traslare,...

Maggiore galassia girandola del sud altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su galassia girandola (en) messier 101... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

giocattolo vorticoso; Il Mr, tubero giocattolo ing; Un giocattolo come la Barbie, oppure di porcellana; giocattolo da spiaggia; Ne è dotato chi crea cose nuove; dotato di inventiva e di fantasia; dotato di averi ingenti; Amuleto dotato di magiche virtù; manico dell anfora; Fra le pentole... ha un manico ; Morsetto che si applica sul manico della chitarra; Si può farlo... nel manico ; L autista l usa con la ruota di scorta; ruota no attorno ad una stella; ruota ... coi raggi; ruota no dentro le carrucole; Un essere spavento so; Essere spavento so; Svento lano dai balconi; È considerato l invento re del romanzo poliziesco;