Un Gigi popolare attore di teatro e televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Gigi popolare attore di teatro e televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROIETTI

Significato/Curiosita : Un gigi popolare attore di teatro e televisione

Significati, vedi gigi proietti (disambigua). luigi proietti, detto gigi (roma, 2 novembre 1940 – roma, 2 novembre 2020), è stato un attore, comico, doppiatore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gigi proietti (disambigua). luigi proietti, detto gigi (roma, 2 novembre 1940 – roma, 2 novembre 2020)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con gigi; popolare; attore; teatro; televisione; Attore che gigi oneggia sulla scena; Fu un noto gigi dello spettacolo; Faceva coppia fissa con Topo gigi o in tv; Il gigi che fu un grande goleador; Canto popolare uccello che vive in grandi stormi; Era il ceto popolare nell antica Grecia; popolare telefilm poliziesco degli Anni 80; Bud che fu un popolare attore; Il Siani attore iniziali; attore ben poco spontaneo; Iniziali di Penn. l attore ; __ Neeson, attore ; Lo stanzino del teatro che rilascia le contromarche; A teatro è occupata dal pubblico; Fu teatro nel 333 a C della vittoria di Alessandro Magno su Dario III; Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944; Una Lorella della televisione Italiana; La bella Ilary della televisione ; Un sistema di televisione a colori; Alla televisione si guarda, a scuola si studia; Cerca nelle Definizioni