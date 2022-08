Gara ippica per puledri di due anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara ippica per puledri di due anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRITERIUM

Significato/Curiosita : Gara ippica per puledri di due anni

ritirato dalle competizioni, come stallone secretariat generò più di 610 puledri, tra cui diversi campioni: lady's secret che venne nominata cavallo...

Il criterium è un genere di gare sportive poco competitive. vengono organizzati per diversi sport. un criterium è una corsa ciclistica su strada di lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con gara; ippica; puledri; anni; Una gara ... di bellezza; gara ntisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; Una gara per sciatori; Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara ; Il de Triomphe gara ippica francese; Una violenta filippica ; Importante corsa ippica ; Raimondo e Piero, storici campioni dell ippica ; Vitellini o puledri appena nati; Le madri dei puledri ; Madre di puledri ; Gli spettacoli texani con i torelli e i puledri ; Il Giovanni poeta de Il gelsomino notturno; La Pilcher scrittrice britanni ca; Popolare telefilm poliziesco degli anni 80; Periodo di cento anni ; Cerca nelle Definizioni