Frittelle che in Spagna s intingono nel cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frittelle che in Spagna s intingono nel cioccolato.

Soluzione 7 lettere : CHURROS

Significato/Curiosita : Frittelle che in spagna s intingono nel cioccolato

Il churro (spesso detto al plurale: churros) è un dolce dalla forma cilindrica ed allungata, tipico della cucina iberica (in particolare di madrid) e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

