Fiume che si riversa in un altro fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che si riversa in un altro fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFLUENTE

Significato/Curiosita : Fiume che si riversa in un altro fiume

Alla foce di porto recanati, dove si riversa nel mare adriatico dopo aver percorso circa 95 km. parallelamente al fiume scorre da sempre una delle più importanti...

Cercando il gruppo italiano hardcore punk, vedi affluente (gruppo musicale). in idrografia un affluente (o tributario) è un corso d'acqua naturale che...

