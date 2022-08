Elemento di protezione di un balcone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento di protezione di un balcone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAPETTO

In un edificio il parapetto (o balaustra) è un elemento di protezione, che serve ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o...

Contiene il lemma di dizionario «parapetto» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul parapetto parapetto, in treccani.it – enciclopedie on... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

