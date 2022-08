Così erano detti i nizariti, una setta islamica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano detti i nizariti, una setta islamica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSASSINI

Significato/Curiosita : Cosi erano detti i nizariti, una setta islamica

assassini – altro nome con cui è nota la setta militante musulmana (sciita ismailita) dei nizariti assassini – persone che commettono degli omicidi assassini... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

